Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürtçülük Yapmak Da Türkçülük Yapmak Da Bölücülüktür
Peşmerge İle Çıkan Çatışmada, Haşdi Şabi Komutanı Öldürüldü
Fetö'nün Darbe Girişimini Yöneten Firari Adil Öksüz'ün Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak
Baykal'ın Beyin Ölümü Gerçekleşti Yazan Spiker Emre Tilev, Twitter Hesabını Kapattı
Pkk'nın Gençlik Yapılanmasına Operasyon! Eylem Hazırlığındaki 10 Terörist Yakalandı
Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
Yer: Hollanda! Avrupa'da Yükselen Irkçılığı Yerle Bir Eden Video
Yargıtay'dan Emekliye Kötü Haber! Onay Verenin Maaşına Haciz Konulur
Rusya, Kripto Para Birimi Geliştirmek İçin Harekete Geçti
Rıdvan Dilmen Dün Gece Mest Oldu: Takımı Gören, Eyvah Diyor
Trabzonspor, Rıza Çalımbay'la Anlaştığını Resmen Duyurdu
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Geliri, Şimdiden Geçen Seneyi Solladı
Erdoğan'ın İstifasını İstediği Ak Partili Niğde Belediye Başkanı Görevi Bıraktı
Taşınmaz Satışından 3 Yılda 7,1 Milyar Lira Gelecek
Deniz Baykal, Uyutuluyor! Durumu Düne Göre Daha İyi
Tsk'ya Süvari Atı Ve Topçu Beygiri Alınacak
Abd'de Parayı Bulan Eski Fenerbahçeli Bogdanovic, Yeni Arabasıyla Şov Yaptı

Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak

BU ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK

Ölümün nereden, ne şekilde geleceği hiç belli olmuyor. ABD ve dünya geneline ait bazı ölüm istatistikleri sizi şaşkınlığa uğratacak.

Tarih : 18 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Bu Ölüm İstatistikleri Sizi Çok Şaşırtacak(10/10)6

İnsanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olan şeyler, bazen tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde olabiliyor. Rakamlar ve sebeplerin bizi şaşırttığı ölüm istatistiklerinde birbirinden çarpıcı gerçekler var.

YOK YERE BİTEN HAYATLAR

- Yılda ortalama 8 kişi havai fişekleri tutarken ya da ateşlerken hayatlarını kaybediyor.

- Minnesota'da her yıl en az 4 kişi üzerinde gezdikleri buz tabakasının çatlaması üzerine göle düşerek hayatını kaybediyor.

- Yılda yaklaşık 1.000 kişi cinsel zevk almak için kendini boğarak ölümüne sebep oluyor.

- ABD'de her yıl yaklaşık 300 kişi, polis suçluları otoyolda kovalarken seyirci ya da yolcu olarak ölüyor.

- Her yıl ortalama 13 kişi satış otomatlarının üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybediyor.

TELEVİZYONLARA DİKKAT

- Çoğu çocuklar olmak üzere yılda ortalama 41 kişi, üzerlerine televizyon devrilmesi sonucu ölüyor.

- ABD'de yılda yaklaşık 20.000 kişi egzersiz yaparken aşırı efor sarfetmeleri sebebiyle hayatlarını kaybediyor.

- Her yıl bir düzineden fazla insan Grand Kanyon'u ziyaret ederken bir şekilde hayatlarını kaybediyor.

- 1964'ten bu yana toplam 70 kişi, bindikleri sıcak hava balonları sebebiyle öldü.

- Yılda 3 milyondan fazla insan obezite sebebiyle yaşamını kaybediyor.

- Hindistan'da her yıl yaklaşık 2600 kişi bir binanın çökmesi sebebiyle ölüyor.

- 1990 ile 1999 yılları arasında toplamda 11 kişinin trambolinlerde hayatını kaybettiği açıklandı.

- 2013 yılında skydiving adı verilen paraşütle serbes hava dalışı sebebiyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti.

YILANLAR SADECE 5 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

- ABD'de her yıl ortalama 5 kişi yılan ısırması sonucu ölüyor.

- Karbon monoksit zehirlenmesi, ABD'de her yıl en az 430 ölümden sorumludur.

- Her yıl ortalama 658 kişi güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı hayatını kaybediyor.

- Alkol zehirlenmesi sebebiyle her yık ortalama 6 kişi ölüyor.

- Her yıl yaklaşık 3 bin kişi kirlenmiş yiyecekleri tükettikleri için hayatlarını kaybediyor.

AÇLIK HALA EN BÜYÜK SORUN

- Açlık ya da açlığa bazı sebeplerle dünyada her gün 21 bin kişi ölüyor.

- Her yıl ortalama 13.627 kişi trafikteki "Dur" levhasını önemsemedikleri için ölüyor.

- Şeker hastalığı sebebiyle her yıl ortalama 3 milyon 400 bin insan hayatını kaybediyor.

- 2015'te ABD'de 34 kişi köpek saldırıları sebebiyle öldü.

- Sivrisinekler dünyada her sene 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oluyor.

- Sıtma sebebiyle dünyada her yıl, çoğu çocuk 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.

İNTİHARLAR BİNLERCE CAN ALIYOR

- ABD'de her yıl ortalama 40 bin insan intihar ederek yaşamını sonlandırıyor.

- 2015 yılından İspanya'da 15 kişi tarihi boğa koşusu sırasında boğalar tarafından öldürüldü.

- 2014 yılında kaykaydan düşerek ölen insan sayısı 14'tü.

- ABD'de her yıl ortalama 400 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Ölüm  İstatistikleri  Sizi  Çok  Şaşırtacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER