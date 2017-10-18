Ölümün nereden, ne şekilde geleceği hiç belli olmuyor. ABD ve dünya geneline ait bazı ölüm istatistikleri sizi şaşkınlığa uğratacak.

İnsanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olan şeyler, bazen tahmin ettiğimizin çok daha ötesinde olabiliyor. Rakamlar ve sebeplerin bizi şaşırttığı ölüm istatistiklerinde birbirinden çarpıcı gerçekler var.

YOK YERE BİTEN HAYATLAR

- Yılda ortalama 8 kişi havai fişekleri tutarken ya da ateşlerken hayatlarını kaybediyor.

- Minnesota'da her yıl en az 4 kişi üzerinde gezdikleri buz tabakasının çatlaması üzerine göle düşerek hayatını kaybediyor.

- Yılda yaklaşık 1.000 kişi cinsel zevk almak için kendini boğarak ölümüne sebep oluyor.

- ABD'de her yıl yaklaşık 300 kişi, polis suçluları otoyolda kovalarken seyirci ya da yolcu olarak ölüyor.

- Her yıl ortalama 13 kişi satış otomatlarının üzerlerine devrilmesi sonucu hayatını kaybediyor.

TELEVİZYONLARA DİKKAT

- Çoğu çocuklar olmak üzere yılda ortalama 41 kişi, üzerlerine televizyon devrilmesi sonucu ölüyor.

- ABD'de yılda yaklaşık 20.000 kişi egzersiz yaparken aşırı efor sarfetmeleri sebebiyle hayatlarını kaybediyor.

- Her yıl bir düzineden fazla insan Grand Kanyon'u ziyaret ederken bir şekilde hayatlarını kaybediyor.

- 1964'ten bu yana toplam 70 kişi, bindikleri sıcak hava balonları sebebiyle öldü.

- Yılda 3 milyondan fazla insan obezite sebebiyle yaşamını kaybediyor.

- Hindistan'da her yıl yaklaşık 2600 kişi bir binanın çökmesi sebebiyle ölüyor.

- 1990 ile 1999 yılları arasında toplamda 11 kişinin trambolinlerde hayatını kaybettiği açıklandı.

- 2013 yılında skydiving adı verilen paraşütle serbes hava dalışı sebebiyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti.

YILANLAR SADECE 5 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

- ABD'de her yıl ortalama 5 kişi yılan ısırması sonucu ölüyor.

- Karbon monoksit zehirlenmesi, ABD'de her yıl en az 430 ölümden sorumludur.

- Her yıl ortalama 658 kişi güneşe aşırı maruz kalmaktan dolayı hayatını kaybediyor.

- Alkol zehirlenmesi sebebiyle her yık ortalama 6 kişi ölüyor.

- Her yıl yaklaşık 3 bin kişi kirlenmiş yiyecekleri tükettikleri için hayatlarını kaybediyor.

AÇLIK HALA EN BÜYÜK SORUN

- Açlık ya da açlığa bazı sebeplerle dünyada her gün 21 bin kişi ölüyor.

- Her yıl ortalama 13.627 kişi trafikteki "Dur" levhasını önemsemedikleri için ölüyor.

- Şeker hastalığı sebebiyle her yıl ortalama 3 milyon 400 bin insan hayatını kaybediyor.

- 2015'te ABD'de 34 kişi köpek saldırıları sebebiyle öldü.

- Sivrisinekler dünyada her sene 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep oluyor.

- Sıtma sebebiyle dünyada her yıl, çoğu çocuk 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor.

İNTİHARLAR BİNLERCE CAN ALIYOR

- ABD'de her yıl ortalama 40 bin insan intihar ederek yaşamını sonlandırıyor.

- 2015 yılından İspanya'da 15 kişi tarihi boğa koşusu sırasında boğalar tarafından öldürüldü.

- 2014 yılında kaykaydan düşerek ölen insan sayısı 14'tü.

- ABD'de her yıl ortalama 400 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Kaynak: haberinburada