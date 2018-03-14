BU NASIL HAYRANLIK! KADİR İNANIR'I GÖRMEK İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI
Çocuklarına Kadir ve Alyazmalım ismi koyan adam, "Kadir İnanır'ı göreceğim." diyerek inşaatın tepesine çıktı. İntihar girişiminde bulunan vatandaş, zor ikna edildi.
Şişli'de Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen Yılmaz Ç. bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuklarına Kadir ve Alyazmalım ismini verdiği öğrenilen Yılmaz Ç. 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.
İKNA ETMEK İÇİN 3 SAAT UĞRAŞTILAR
Olay, Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaattaE saat 00: 00 sıralarında meydana geldi. dinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır'ı görmek istediğini söyleyen 37 yaşındaki Yılmaz Ç. bir inşaatın 5. katına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, müzakereci polislerle Yılmaz Ç. arasında ikna çalışmaları başladı. Polisin 3 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Ç. aşağı inmeyi kabul etti.
ÇOCUKLARININ ADINI KADİR VE ALYAZMALIM KOYMUŞ
Yılmaz Ç.'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Çocukları, Yılmaz Ç.'ye aşağı inmesi konusunda çağrıda bulundu. Daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yılmaz Ç., çocuklarına Alyazmalım ve Kadir isimlerini vermiş.
Kaynak: haberinburada
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