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bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir

BU MİLLET HER ZAMAN DİKTATÖRLERE HADDİNİ BİLDİRMİŞTİR

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin." dedi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 10:05
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Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Teşkilatı tarafından  bir restoranda düzenlenen "Türkiye Gençlik Vakfı STK buluşması" toplantısında  yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ön şartının birlik olduğunu vurguladı.



Birlik içinde olunduğu takdirde en büyük devletlerin dahi karşılarında  duramadıklarını belirten Erdoğan, "İngiltere, Çanakkale'ye en güçlü silahlarıyla  gelmişti. Daha sonra Kurtuluş Savaşında 10 binin üzerinde şehidimizle  bağımsızlığımızı kazandık, meclisimizi, Cumhuriyetimizi tesis ettik. Ondan sonra  bizleri bıraktılar sandık, bırakmadılar. Bizi kendilerine benzetmek için devamlı  müdahalelerde bulundular. Onların maşaları kimdi? Bu milletin değerleriyle  kavgalı olan bir zümreydi." şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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