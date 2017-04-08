Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin." dedi.



Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen "Türkiye Gençlik Vakfı STK buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ön şartının birlik olduğunu vurguladı.







Birlik içinde olunduğu takdirde en büyük devletlerin dahi karşılarında duramadıklarını belirten Erdoğan, "İngiltere, Çanakkale'ye en güçlü silahlarıyla gelmişti. Daha sonra Kurtuluş Savaşında 10 binin üzerinde şehidimizle bağımsızlığımızı kazandık, meclisimizi, Cumhuriyetimizi tesis ettik. Ondan sonra bizleri bıraktılar sandık, bırakmadılar. Bizi kendilerine benzetmek için devamlı müdahalelerde bulundular. Onların maşaları kimdi? Bu milletin değerleriyle kavgalı olan bir zümreydi." şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet