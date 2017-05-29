Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinin İnönü Mahallesi Muhtarı bir çocuk annesi Nuray Hamarat, muhtarlığın yanı sıra eşiyle kahvehane ve bakkal işletiyor, çiftçilik ve hayvancılık yapıyor.



Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesinin İnönü Mahallesi Muhtarı bir çocuk annesi 39 yaşındaki Nuray Hamarat, yaptığı işlerle soyadının hakkını veriyor.







Güne sabah ezanıyla başlayan Hamarat, kızını okula gönderdikten sonra evinin bahçesindeki buzağı ve ineklere bakıyor. Traktör ve kamyonet kullanabilen Hamarat tarladaki işlerini tamamlamasının ardından muhtarlığa geçerek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinliyor, talep edilen belgeleri veriyor.



Hamarat, gün içerisinde kalan zamanlarında da eşinin işlettiği kahvede çay dağıtıyor ve bakkalda çalışıyor.



Hamarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıl önce kahvede çalıştığı sırada vatandaşların kendisine "muhtar" lakabı taktığını anlatarak, seçimlere katıldığını söyledi.



Muhtarlık serüveninin bir espriyle başladığını belirten Hamarat, şöyle devam etti:



"Eşim tarlaya gittiğinde ben kahvede çalışıyordum. Kahveye gelen amcalar ve ağabeyler bir gün eski muhtardan kendilerine çay ısmarlamasını istedi. Eski muhtar da çay almayınca o zaman Nuray muhtar diye bir espri yaptılar. Gel zaman git zaman muhtar lakabını hep kullandılar. 'Muhtar çay getir', 'Şunu getir, bunu getir' derlerken üç yıl önce seçimlere katıldım ve mahallemize muhtar seçildim."







kaynak:milliyet