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bu köyde tüm oylar evet çıktı

BU KÖYDE TÜM OYLAR EVET ÇIKTI

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı olan köyde, tüm oylar ‘evet' olarak çıktı.

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:34
Puan Ver : Bu Köyde Tüm Oylar Evet Çıktı(10/10)11


16 Nisan Anayasa değişikliği oylamasında, ilçeye bağlı Beşevler Köyünde kullanılan tüm oylar evet olarak çıktı. 75 seçmenin kayıtlı olduğu köyde sandığa giden 64 vatandaşın hepsi tercihini evet olarak kullandı.



Cide ilçesinde sadece Beşevler köyünde yaşanan sonuçla alakalı konuşan köy muhtarı HASAN Akyol, kararı köy sakinlerinin verdiğini belirterek, sandıktan çıkan sonuç için seçmenlere teşekkür etti.



Hükumet tarafından ülkenin geleceği için oylamaya sunulan bu karara en başından evet dediklerini belirten Akyol, "Öncelikle biz Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı her karara güveniyoruz. Onun ve ülkemizin yaşadığı zorlukları yakinen biliyoruz. Onun aldığı kararlarla biliyorum ki bu ülke çağ atlayacak. Biliyorum ki her şey eskisinden daha iyi olacak. Beşevler köyü olarak biz inandık ve evet dedik. Keşke tüm ülkede de aynı sonuç çıksaydı, ama ben yeni geçilecek sistemde hayır oyu verenlerinde iyi ki evet çıkmış diyeceğine inanıyorum" diye konuştu



 



kaynak:sabah








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