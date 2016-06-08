

Bu yıl ramazan kuzey yarıkürede yılın en uzun günlerine denk geldi. Oruç süresi Türkiye'de 17, İskandinavya'da ise 22 saati aştı. Arap Yarımadası'nın doğusundaki Umman'da küçük bir köyün halkı ise bu konuda kararsız. Çünkü 2 bin metre rakımlı, çevresi sarp dağlarla çevrili Vekan Köyü'nde güneş 11.00'de doğup 14.30'da batıyor. Köyde bir kesim ülkenin imsak ve iftar saatlerine, bir kısmı ise şafak ve günbatımına göre oruç tutulmasını savunuyor.