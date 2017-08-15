Seferberlik ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit olup, dönmeyen 22, terörle mücadelede şehit olan 2 Mehmetçiğin yakınlarının da oturdğu Yozgat'ın 80 haneli İnceçayır Köyü'nde son 1 ayda 41 evin duvarı veya kapısına boya ile Türk Bayrağı yapıldı. Kalan konutların sahiplerinin talepleri doğrultusunda, kapı veya duvarlarına Türk Bayrağı yapılacağı belirtildi.Yozgat'ın İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, Ege Üniversitesi'ndeki memuriyet hayatını emekli olup noktaladıktan sonra 2014 yılında döndüğü köyünde ilklere imza attı. Köye döndükten sonra kurucu başkanlığını üstlendiği dernek aracılığı ile atıl durumdaki köy okulunu imece usulüyle onarımdan geçirtip, 'Şehitler Kültür Evi' olarak düzenlenmesini sağlayan Osman Karaca, köyün karşılıklı iki tepesine Türk Bayrağı yapılmasını sağladı. Karaca, şöyle dedi:"Köyümüzde bulunan şehitlerimizi ebediyen hatırlamak, onların yakınlarının yanında olduğumuzu hissettirmek üzere oluşturduğumuz Şehitler Kültür Evi'nde Kütüphane ve Müze kurduk. Köyümüzde seferberlik ve kurtuluş savaşında askere gidip, şehit olan veya geri dönmeyen 22 askerimizin yakınları ile terörle mücadelede şehit olan iki Mehmetçiğimizin yakını bulunuyor. Bunun dışında hemen her evde bir gazimiz var."

TÜRK BAYRAĞI YAPIYOR

Köyün iki tepesine Türk Bayrağı yapan Osman Karaca, Yozgat İl Merkezi'ndeki, uydudan görülebilen Türkiye Haritası üzerindeki dev Türk Bayrağı'nı da geçtiğimiz Ramazan ayı süresince tek başına boyadı. Şimdide köydeki evlerin duvarlarına veya kapılarına Türk Bayrağı yapan Osman Karaca, şöyle konuştu: "Yozgat ve yöresinde kutsal topraklara gidenlerin evlerinin kapısı yeşile boyanıp, ay-yıldız yapılır. Bu gelenek halen köyümüzde devam etmektedir. Köyümüzden Kutsal topraklara gidecek olan yaşlı bir ninemiz, bana gelerek evinin kapısını yeşile boyayıp, ay-yıldız yapmamı talep etti. Ben de kendisine, kapının diğerine de Türk Bayrağı yapmam şartı ile yardımcı olabileceğimi söyledim. Kabul etti, ben de yaptım. Daha sonra diğer komşularımız talepte bulundu. Bugüne kadar köyümüzdeki 80 haneden 41'inin kapısı veya duvarına Türk Bayrağı yaptım. Diğer talepleri de yerine getirmeye çalışıyorum."

GELENEKLERİ YAŞATIYORLAR

Yozgat İli İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, köyde gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını da hatırlattı. Karaca, "Eskiden olduğu gibi köyümüzde askere gidecek gençlere yönelik etkinlikler yapar, ellerine kına yakarız. Koç katımını törenle gerçekleştiriyoruz. Köyümüzde geleneklerimizi yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Şu anda köyümüzün nüfusu 500 civarında. Köy dışında yaşayanlar yaz aylarında geliyorlar. Emekli olanlar, köye dönüş yapmak istiyorlar" dedi.

Kaynak: haberinburada