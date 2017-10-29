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bu köpek telefonunuza gelen bildirimleri haber veriyor

BU KÖPEK TELEFONUNUZA GELEN BİLDİRİMLERİ HABER VERİYOR

Telefonunuza gelen tüm bildirimlerden haberdar olmak için artık bir köpek kullanabilirsiniz. Hem de bu sevimli Macar koyun çoban köpeğini...

Tarih : 29 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : Bu Köpek Telefonunuza Gelen Bildirimleri Haber Veriyor(8/10)10


Sosyal medya hesaplarınıza bildirim geldiğinde, bunu size bir köpeğin haber vermesini ister miydiniz? ABD'de satışa sunulan bu oyuncak köpek tam olarak bunu yapıyor.



İSMİ SOSHEE



Bir Kisckstarter projesi olarak hayata geçirilen oyuncak köpek, şeklini Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in köpeğinden aldığı düşünülse de aslında mekanik aksamı ve pilini saklama avantajı sebebiyle bu şekilde tasarlanmış. 11,43 cm uzunluğunda ve 283 gr ağırlığındaki Puli cinsi bu oyuncak köpeğin ismi ise "social" kelimesinin kısaltması olarak kullanılan Soshee olarak konulmuş. Harry Potter ve Karayip Korsanları'nda yer alan animasyon ustası John Nolan tarafından tasarlanan köpek, ayakta duruyor, oturuyor, kuyruğunu sallıyor yani bildirim geldikçe sizi bir şekilde uyarıyor.



SES DOSYALARINI DA ÇALIYOR



Bu sevimli köpek Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlanıp, sosyal medyaya ait bildirimlere ve uyarılara dayalı tüm eylemlerden sizi haberdar ediyor. Gelen e-mailleri, Twitter ve Facebok bildirimlerini, Instagram beğenilerini ve daha farklı pek çok uyarıyı 12 farklı hareket ile aktaran Soshee, hem İOS hem de Android işletim sistemlerinden çalışabiliyor. Ayrıca bu oyuncak köpek telefonunuzda bulunan ses dosyalarını da çalabiliyor.



FİYATI 169 DOLAR



Siyah, beyaz ve kahverengi renk seçenekleri ile satılacak olan Soshee'nin fiyatı 169 dolar olarak belirlendi. Gelen e-mailleriniz, Twitter bildirimleriniz ya da Facebook uyarılarınızdan bir köpeğin kuyruk sallaması ile haberdar olmak isterseniz bu köpek tam size göre.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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