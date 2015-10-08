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BU KEZ YUNAN UÇAKLARI TACİZ ETTİ


BU KEZ YUNAN UÇAKLARI TACİZ ETTİ
Tarih : 08 Ekim 2015, 19:59
Puan Ver : Bu Kez Yunan Uçakları Taciz Etti(0/10)


Dün gerçekleşen tacizlerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

 

RADAR KİLİDİNİ MUHAFAZA EDEREK...

 

a- Altı adet F-16 uçağı ile Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, iki adet F-16 uçağımıza, Yunanistan'a ait iki adet F-16 uçağı tarafından, iki dakika 13 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.

 

DAHA FAZLA YAKLAŞIP TACİZ ETTİLER

 

b -Ege Keşif görevi icra eden iki adet F-16 uçağımıza, Yunanistan'a ait iki adet F-16 uçağı tarafından, saat 11.05'de 1.000 feet teşhis mesafesinden daha fazla yaklaşılmak suretiyle tacizde bulunulmuştur.

 

10 F-16 SINIRDA DEVRİYE UÇUŞU YAPTI

 

c- On adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir.








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