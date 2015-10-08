

Dün gerçekleşen tacizlerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:







RADAR KİLİDİNİ MUHAFAZA EDEREK...







a- Altı adet F-16 uçağı ile Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, iki adet F-16 uçağımıza, Yunanistan'a ait iki adet F-16 uçağı tarafından, iki dakika 13 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuştur.







DAHA FAZLA YAKLAŞIP TACİZ ETTİLER







b -Ege Keşif görevi icra eden iki adet F-16 uçağımıza, Yunanistan'a ait iki adet F-16 uçağı tarafından, saat 11.05'de 1.000 feet teşhis mesafesinden daha fazla yaklaşılmak suretiyle tacizde bulunulmuştur.







10 F-16 SINIRDA DEVRİYE UÇUŞU YAPTI







c- On adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir.