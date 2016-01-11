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bu kez ümraniye sapığı...

BU KEZ ÜMRANİYE SAPIĞI...

Ankara'daki sapığa benzer bir olay da Ankara'da, otomobiliyle yanında durduğu genç kadınlara yol soran, bu sırada mastürbasyon yapıp görüntülerini de Twitter'da paylaşan sapık sosyal medyayı ayağa kaldırmış, ekşisözlükte de yakalanması için kampanya başlatılmıştı.

Tarih : 11 Ocak 2016, 13:58
Puan Ver : Bu Kez Ümraniye Sapığı...(6/10)8


Ankara'da, otomobiliyle yanında durduğu genç kadınlara yol soran, bu sırada mastürbasyon yapıp görüntülerini de Twitter'da paylaşan sapık sosyal medyayı ayağa kaldırmış, ekşisözlükte de yakalanması için kampanya başlatılmıştı. Twitter'da çok sayıda farklı hesap açan zanlının paylaşımları adeta kan dondurdu, tepki çığ gibi büyüdü.

 

Zanlı D.K. kısa sürede Ankara Emniyeti tarafından yakalandı, hakim karşısına çıktı. Evli ve 1 kız çocuk babası olan adam ifadesinde "cinsel sorunlarım vardı" dedi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

BU KEZ Ümraniye SAPIĞI...

 

Bu duruma benzer bir sapıklığın da İstanbul'da yaşandığı belirtiliyor. İddiaya göre olay özellikle Ümraniye'de gerçekleşiyor.

 

Bir sapığın bu kez özellikle başörtülü kadınların görüntülerini çekip twitter'da paylaştığı belirtiliyor. Sapık, twitter'daki hesabından halk otobüsünde, iki koltuk ötede yaşlı bir teyze varken mastürbasyon yaptığını gösteren video paylaşmış.

 

Asansöre binen bir kadını takip ettiğine ve mastürbasyon yaptığına ilişkin görüntüyü yine  twitter'dan paylaşmış.

 

Sapık, uzun süredir yolda, pazarda, otobüste, asansörde, kaldırımda,mağazada, kadınları videoya alıp görüntüleri twitter'dan paylaşıyor.








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