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bu kez ortalığı karıştırma görevi volkan demirel'deydi

BU KEZ ORTALIĞI KARIŞTIRMA GÖREVİ VOLKAN DEMİREL'DEYDİ

Beşiktaş Yönetimi maç içinde Talisca ve Volkan Demirel arasında yaşanan olayları değerlendirerek Brezilyalı yıldızın ceza almaması gerektiğini savundu.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 15:47
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Siyah-Beyazlı yöneticiler kupa maçında Robin van Persie'nin yaptıklarına atıfta bulunarak; "Bu kez gerilim yaratma görevi Volkan Demirel'deydi" şeklinde konuştular.



Kupada oynanan olaylı Fenerbahçe maçından sonra Robin van Persie'nin görüntülerden dolayı ceza aldığını bilen Yönetim, Talisca'nın normal şartlar altında ceza almasını beklemiyor ama gelişmeleri de şöyle değerlendiriyor:



"Talisca'nın hiçbir şartta ceza alacak bir durumu yok. Ama Türkiye'de 'birine verdik öbürküne de verelim' anlayışı var. Ceza alırsa da sırf bu anlayış yüzünden ceza alır."



 



kaynak:sabah








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