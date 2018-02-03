Uzuun süredir üzerinde çalışılan ve ekonomide birçok alanı birden düzenleyen torba tasarı, TBMM'ye sevk edildi. Yaklaşık 1 ay içinde Meclis'ten geçip yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede dikkat çeken maddeler var. Onlardan biri de kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen gruba yönelik...

İNTERNET YAYININA LİSANS ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR

Lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek, lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek. Söz konusu maddenin kamuoyunda Adnan Hocacılar olarak bilinen grubun yayınlarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

RTÜK ÇARESİZ KALIYOR

Son dönemde A9 kanalından yapılan yayınlarla ilgili olarak çok sayıda şikayet RTÜK'e iletildi. A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikayete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanıyor, internet ortamına özel içerik olarak üretiliyor ve bu mecralardan A9 logosuyla yayınlanıyor.

TV KANALLARINDA DİKKAT EDİYORLAR

TV kanalından ise RTÜK'ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor. İnternet ortamına yönelik denetim yapamayan RTÜK, Oktar'ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.

Kaynak: haberinburada