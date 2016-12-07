Merkez Bankası'nın açıklamaları küresel piyasalardaki olumlu hava ve vatandaşın dolar boz kampanyası doları geriletmeye devam ediyor. Dolar bugün 3.42'nin de altına indi.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları, vatandaşın döviz bozdurma kampanyası ve küresel piyasalardaki iyimserlikle dün gelişmekte olan ülkeler arasında Türk Lirası dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimi oldu.



3.42'NİN ALTINA KADAR İNDİ



Güne TL karşısında 3,4520 seviyesinden başlayan dolar, aşağı yönlü hareketlendi. Dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte parite 3,42'nin altına kadar indi.



Saat 12:10 itibariyle TL karşısında 3,41 seviyesine inen kur, şu sıralarda 3,4250 düzeyinden işlem görüyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 129 TL'den satılırken, çeyrek altın 213 TL, yarım altın 426 TL, tam altın 847 TL'den alıcısını bulacak.



Ekonomide ise gözler yarın açıklanacak sanayi üretiminde olacak.







kaynak:haberler