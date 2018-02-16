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Bu kez çok kızdıracak! Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama

BU KEZ ÇOK KIZDIRACAK! CANAN KARATAY'DAN EZBER BOZAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabının tanıtımında, "Bu hastalık genetik, ilaç olmadan iyileşemezsin" denilen hastalıklar için ilaçsız da tedavi olunabileceğini açıkladı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 11:50
Puan Ver : Bu Kez Çok Kızdıracak! Canan Karatay'dan Ezber Bozan Açıklama(8/10)4

Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabının tanıtımında, "İlaca mahkum olmuş, 'Ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet ve diğer hastaların, kalıcı olarak tedavi edilebileceğini ve ilaçlardan kurtulabileceğini bilmesi en insani haklarıdır" dedi.

"Sizde genetik" ya da "Ölene kadar bu ilaçları içeceksin" denen hastalara Canan Karatay, "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" isimli yeni kitabında umut ışığı yaktı.

"PEK ÇOK GENETİK DENİLEN HASTALIK GENETİK DEĞİLDİR"

Kitabının basın toplantısında genetik teşhisi konulan hastalıkların kaynaklarını ve iyileşme süreçlerini anlatan Karatay "İnsülin direnci, obezite, diyabet, hipertansiyon, haşimato, depresyon, unutkanlık, kronik artrit, eklem ve kas ağrıları, polikistik over, fibrokistik meme, fibromiyalji ve kanser gibi genetik denilen pek çok hastalık genetik değildir.

"BU HASTALIKLARIN İYİLEŞTİRİLEBİLİR"

Hastalıkların sebebi, hücrelerin bozukluğundandır. Hücre dediğimiz şey, yaşa göre 3 ila 6 ayda bir yenilenir. 'Genetiktir, iyileşmez' ya da 'Senin annen de şeker var, koruyucu olarak sana da bu ilacı verelim' denilen hastalara, bu kitapla hastalıkların iyileştirilebilir olduğunu, genetik olmadığı gerçeğini açıklamak istedim" dedi.

"FABRİKADA ÜRETİLEN YİYECEKLERİ YEMEYİN"

Hücrelerin yanlış beslenme ya da olumsuz dış faktörlerden dolayı bozulduğunu, kitapta da bu bozuklukları giderme yollarını madde madde açıkladığını söyleyen Karatay, fabrikadan çıkan yiyeceklerin hastalıkları tetiklediğini savundu: "Fabrikadan çıkan yiyecekleri yemeyin. Doğallıklarını kaybetmiş, işlenmiş, bozulmuş, kimyasallarla boyanmış, ilaçlanmış, yapaylaştırılmış makro besinler, yani yediğimiz sağlıksız proteinler, karbonhidratlar ve trans yağlar, hücrelerin normal çalışmasını engellemeye başlayınca, vitamin ve mineraller de vücuda yeterli oranda giremiyor ya da vücutta etkili bir şekilde üretilemiyor.

"BU HASTALIKLARI DURDURABİLİRİZ"

Bu durumda da vücuttaki katalizör veya kofaktör bulunmadığı için tüm hücrelerin yanı sıra, beynin, sinir, bağışıklık sistemleriyle bütün doku ve organlarda bozukluk ve aksaklıklar ortaya çıkıyor. Kısacası bu hastalıkları önleyebiliriz, hiç başlatmayabiliriz, başlamışsa durdurabiliriz ya da geçirebiliriz. Umutsuzluğu kırmak zorundayız. Herkesin vücudunda umut vardır."

Hangi hastalıklar ilaçsız iyileşir diyor:

- Kronik İnflamasyon

- İnsülin Direnci

- Obezite

- Diyabet

- Hipertansiyon

- Haşimato

- Depresyon

- Unutkanlık

- Kronik Artrit

- Eklem ve Kas Ağrıları

- Polikistik Over

- Fibrokistik Meme

- Fibromiyalji

- Kanser

- Kronik ve Dejeneratif hastalık

(Kaynak: Gazetevatan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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