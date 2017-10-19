BU KALECİ DÜN GECE TARİHE GEÇTİ
Benfica'da forma giyen 18 yaşındaki Belçikalı kaleci Mile Svilar, Şampiyonlar Liginde oynayan en genç file bekçisi unvanını aldı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.
MILE SVILAR, EN GENÇ KALECİ OLDU
A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.
Kaynak: haberinburada
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