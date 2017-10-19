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Bu kaleci dün gece tarihe geçti

BU KALECİ DÜN GECE TARİHE GEÇTİ

Benfica'da forma giyen 18 yaşındaki Belçikalı kaleci Mile Svilar, Şampiyonlar Liginde oynayan en genç file bekçisi unvanını aldı.

Tarih : 19 Ekim 2017, 09:30
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

MILE SVILAR, EN GENÇ KALECİ OLDU

A Grubu'nda Manchester United, konuk olduğu Benfica'yı 64. dakikada Rashford'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Benfica'nın 18 yaşındaki Belçikalı kalecisi Mile Svilar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç file bekçisi unvanını aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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