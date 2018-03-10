Konya'da genç girişimcinin kentteki Suriyeli sığınmacılardan öğrendiği hurmalı süt, kahvehanede en çok tüketilen içecek oldu.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'ndeki 50 metrekarelik dükkanda faaliyetine devam eden kahvehaneyi devralan 31 yaşındaki Abdullah Yavuz, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli bir arkadaşının tavsiyesiyle tattığı hurmalı sütü, çok beğendi.

ÇAY, KAHVE SİPARİŞLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Hurmanın sıcak su ile yumuşatılmasının ardından parçacıklara ayrılarak sütün içine karıştırılmasıyla hazırlanan içeceği kahvehanesinde satmaya başlayan Yavuz, müşterilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kısa zamanda çay ve kahve siparişlerinin önüne geçen hurmalı süt, Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de tercih ettiği içeceklerin arasına girdi.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK

Genç işletmeci Abdullah Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devraldığı kahvehanede işlerinin yoğun olduğunu söyledi. Suriyeli bir arkadaşının tavsiyesiyle tattığı hurmalı sütün ilgi göreceğini umarak işletmeyi devraldığını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Suriye'de çok yoğun tüketilen bir içeceğin Konya'da da sevileceğini düşündüm. Müşterilerimiz çok beğendi. Bizim damak tadımıza da hitap ediyor. Kışın sıcak, yazın ise soğuk tüketilebiliyor. Hatta çay ve kahveden bile daha çok tüketiliyor. Besin değeri yüksek olan hurmanın sütle buluşmasıyla ürün, sağlıklı bir içeceğe dönüşüyor. Buraya her gelen mutlaka hurmalı sütü soruyor ve içiyor."

"KÜÇÜK YERDE 5 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR"

Yavuz, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin de hurmalı sütü merak ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şems-i Tebrizi Türbesi'nin yanında yer alan kafemiz ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Özellikle Şeb-i Arus haftasında çok yoğun günler geçirdik. Çay ve kahve gibi geleneksel içeceklerimizi her yerde bulmak mümkün ama hurmalı sütü kimse bilmiyor. Bir içen tekrar içmek istiyor. Herkes lezzetinden çok memnun. Suriyeli sığınmacıların bu içeceği bana ilham verdi. Kazancımız son derece iyi. Hurmalı süt, bu küçük yerde 5 kişiyi istihdam ediyor."

Kaynak: haberinburada