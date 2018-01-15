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Bu kadarına da pes! Neymar için tam 500 milyon euro

BU KADARINA DA PES! NEYMAR İÇİN TAM 500 MİLYON EURO

İngiltere Premier Ligde şampiyonluk şansını zora sokan Manchester United, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar için 500 milyon euro teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Tarih : 15 Ocak 2018, 10:10
Puan Ver : Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro(9/10)5

İngiltere Premier Lig'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve şampiyonluk şansını zora sokan Manchester United, devre arası transfer dönemindeki sessizliğini bozuyor.

NEYMAR SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Fransız basınından Le 10 Sport Gazetesi'nde yer alan haberde, Kırmızı-Şeytanlar'ın PSG'nin yıldızı Neymar için girişimde bulunduğunu ve 500 milyon Euro'luk teklifte bulunmaya hazır olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde adı Real Madrid ile anılan Brezilyalı futbolcu ise hakkında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

SANCHEZ DE LİSTEDE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise ManU'nun hedefindeki ismin Arsenal'den ayrılması beklenen ve Londra ekibinin dün oynadığı Bournemouth maçında kadro dışı bırakılan Alexis Sanchez olduğu öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili futbolcu ile temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın, gelecek sezon için transferi bitirmeyi planladığı da kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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