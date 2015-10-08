

Toyoto'dan Washington'a "Terör örgütlerinin araçlarımıza nasıl sahip oldukları konusunda en ufak bilgiye sahip değiliz" yanıtı geldi.







Sputnik'te yer alan habere göre Toyota Halkla İlişkiler Müdürü Ed Lewis tarafından yapılan açıklamada, araçları askeri amaçlar ya da terörist faaliyetler için kullanabilecek ya da modifiye edebilecek kişilere satış yapılmaması için firmanın katı kurallar izlediğini belirtildi. Lewis ayrıca, araçların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasını ya da çalınmasını takip edebilecek imkanlara sahip olmadıklarının da altını çizdi.







Toyota, 2012 yılında Suriye'ye araç sevkiyatını resmen durdurduğunu açıklamıştı.