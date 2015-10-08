BU KADAR TOYOTA'YI IŞİD'E KİM VERDİ?
ABD yönetimi, IŞİD'e çok sayıda Toyota marka 4x4 araca nasıl sahip olduğunun aydınlatılması için firmadan bilgi talep etti.
Toyoto'dan Washington'a "Terör örgütlerinin araçlarımıza nasıl sahip oldukları konusunda en ufak bilgiye sahip değiliz" yanıtı geldi.
Sputnik'te yer alan habere göre Toyota Halkla İlişkiler Müdürü Ed Lewis tarafından yapılan açıklamada, araçları askeri amaçlar ya da terörist faaliyetler için kullanabilecek ya da modifiye edebilecek kişilere satış yapılmaması için firmanın katı kurallar izlediğini belirtildi. Lewis ayrıca, araçların üçüncü kişiler tarafından satın alınmasını ya da çalınmasını takip edebilecek imkanlara sahip olmadıklarının da altını çizdi.
Toyota, 2012 yılında Suriye'ye araç sevkiyatını resmen durdurduğunu açıklamıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar