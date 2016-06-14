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bu kadar büyük yargıtay'a ihtiyaç kalmadı

BU KADAR BÜYÜK YARGITAY'A İHTİYAÇ KALMADI

Adalet Bakanı Bozdağ, yüksek yargıda yapılacak düzenlemeyle ilgili "Bu kadar büyük Yargıtay ve Danıştay'a ihtiyaç kalmadı" dedi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 14:36
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay ve Danıştay'ın daire ve üye sayısını azaltacak tasarıyı anlattı.



İstinaf mahkemelerinin devreye girmesiyle bu iki mahkemeye gidecek dosya sayısının da azalacağını söyleyen Bozdağ, "Bir yıl içinde Yargıtay ve Danıştay'a yok denecek kadar az dosya gidecek, bu kadar büyük Yargıtay ve Danıştay'a ihtiyaç kalmadı" dedi.



Bozdağ, seçilmiş olanların üyeliklerinin devam edeceğini söyledi ve düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığını belirtti .



Adalet Bakanı, "Yasa koyucunun takdir alanında düzenleme yapıyoruz" diye konuştu.








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