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bu kadar adamı sokakta boşuna koşturmuyorlar!

BU KADAR ADAMI SOKAKTA BOŞUNA KOŞTURMUYORLAR!

ABD'de pazarlamacılar Pokemon GO'yu keşfetti. Oyuncu trafiğinin yükseldiği bölgelerde şirket ciroları artarken dükkân kiraları patladı. Dünya çapında sokaklara dökülen yüz milyonlar ava giderken avlanıyor.

Tarih : 17 Temmuz 2016, 13:17
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Mobil dünyanın yeni yıldızı Pokemon GO oyununa yönelik gelen rakamlar her gün biraz daha şaşırtıcı oluyor. Halen dünya çapında en az 200 milyon insan tarafından oynandığı tahmin edilen oyunun hayran kitlesi hızla artıyor.



Oyunun yaratıcısı Niantic ve bağlı olduğu Nintendo'nun piyasa değeri bir haftada 12 milyar dolar artarken şirket hisseleri de yüzde 58 yükseldi. Peki neden? Sokaklarda dolaşan ve sanal birtakım sembolleri cep telefonlarıyla yakalamaya çalışan yüz milyonlarca insan neden bir şirketin piyasa değerini milyarlarca dolar yükseltiyor? Cevap: Ekonomik potansiyel. Bunun ne anlama geldiğini ise şu sıralar ABD'de görmek mümkün.



DÜKKÂNLARIN KİRASI ARTTI



ABD'de başta New York olmak üzere büyük şehirlerdeki esnaf sanal karakterleri avlamak için dükkânlarının yakınına gelen oyuncuları indirimlerle veya ödüllerle mağazalarına davet ediyor. Esnaf sanal karakterlerin yerini değiştiremiyor. Ancak esnaf oyun içerisinde var olan ve ‘Tavlama' olarak adlandırabileceğimiz bazı özellikleri satın alıyor. Bu özellikle esnaf mağazalarının çevresini nadir bulunan sanal Pokemon'larla dolduruyor. 30 dakika boyunca burada kalan sanal karakterler bir anda çok sayıda oyuncunun dükkân çevresinde veya içerisinde toplanmasına neden oluyor. Emlak şirketleri ise ellerindeki kiralık dükkânların çok sayıda Pokemon'ların bulunduğu bölgelerde yer aldığını ileri sürerek pazarlıyor. Bu yolla son bir haftada hem kiralamaların hem de kiraların arttığı belirtildi. Oyun küçük ödüllerle kalabalığın nasıl kolayca ve dünya çapında yönlendirilebileceğini ürkütücü bir şekilde gösterdi.



PARAYI BASTIRAN İSTEDİĞİ MEKANA POKEMON OTURTACAK








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