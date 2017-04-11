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bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi

BU İŞİN PARTİLERLE, ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK, BU İŞ DEMOKRASİ İŞİ

Kılıçdaroğlu, "Benim gibi düşünmeyen insanın da hakkı hukuku adaleti var, onu savunuyorum, ben herkesin can ve mal güvenliği olsun diyorum bunun için mücadele ediyorum." diye konuştu

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:46
Puan Ver : Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi(10/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasına ilişkin "Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi." dedi.



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toplanan vatandaşlara seçim otobüsü üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, 16 Nisan halk oylamasından sonra Suriyelilere vatandaşlık verileceğini ileri sürdü. Suriyelilere 25 milyar dolar para harcandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye, esnafa, emekliye ne kadar para harcadılar? Vatandaşlık vereceklermiş. Peki siz sandığa gidince ne diyeceksiniz?" diye sordu.



Vatandaşların "Hayır" diye yanıt vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en güzel türküsünü söylediniz 3 kelimeden oluşan 'hayır hayır hayır', memleketin huzuru için birlikte huzur içinde yaşamak için." ifadelerini kullandı. Annelere, "Freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz?", babalara "Nereye gittiği belli olmayan trene ailenizi bindirir misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar diyorlar ki freni olmayan otobüse, nereye gittiği belli olmayan otobüse, 80 milyonu bindireceğiz. Bir devletin freni, kuralı olur. Hep birlikte 'Hayır' diyoruz. Beni eleştiriyorlar Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor diye. Ben de kendilerine Mustafakemalpaşa Meydanı'ndan, o beylere açık ve net 'Hodri meydan' diyorum. Yüreğiniz, ahlakınız, cesaretiniz varsa ister birer birer, ister teker teker, ister topluca gelin hepinizin hesabından geleceğim, neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağım. Çıkın karşıma kardeşim, televizyonlar, gazeteler, gazeteciler sizin emrinizde. Bana da size de soru sorsunlar, ben de cevap vereyim sen de cevap ver. Ben 15 dakika siz her biriniz yarım saat konuşun. Kim yalan kim doğru söylüyor gelsinler karşıma hodri meydan, gelsinler karşıma."



 



kaynak:habertürk








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