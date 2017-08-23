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BU İŞ BU KADAR! YASEMİN, GÜREŞTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU


Bu iş bu kadar! Yasemin, güreşte dünya şampiyonu oldu
Tarih : 23 Ağustos 2017, 23:50
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Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Yasemin Adar final maçında Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile karşılaştı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Rakibini 5-4'lük skorla yenen Yasemin, altın madalyanın sahibi oldu. Yasemin Adar, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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