

Köpeğin sürüklenirken çekilen fotoğrafı üzerine Dova ve Hayvanseverler Derneği (DOHAS), sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.



Çorlu İlçesi'nin Hıdırağa Mahallesi'nde hareket halindeki 39 EH 155 plakalı otomobilin arkasına bir köpeğin iple bağlı sürüklenerek götürüldüğü gören bir kişi bunun fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Polisi arayıp bilgi veren aynı kişi Çorlu Belediye Başkanlığı'na fotoğrafı e-mail ile gönderip, sürücüsünün bulunup gerekli işlemin yapılmasını istedi.







kaynak:sözcü