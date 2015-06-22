

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Ordu ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.







Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.