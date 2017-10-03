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BU İLAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT! SAĞLIK BAKANLIĞI İSİM İSİM AÇIKLAYIP HEPSİNİ GERİ ÇEKTİ


Bu İlaçları Kullananlar Dikkat! Sağlık Bakanlığı İsim İsim Açıklayıp Hepsini Geri Çekti
Tarih : 03 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Bu İlaçları Kullananlar Dikkat! Sağlık Bakanlığı İsim İsim Açıklayıp Hepsini Geri Çekti(9/10)5

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi.

KALP RAHATSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruda, bilimsel çalışmalar sonucunda, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli ilacın, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği gerekçesiyle, geri çekme kararı alındığı ifade edildi.

Duyuruda, söz konusu ilaçların Avrupa İlaç Ajansı (European Medicines Agency-EMA) tarafından bir süre önce incelemeye alındığı, kardiyovasküler yan etkileri nedeniyle ilaçların kullanım süresinde, dozunda ve hangi rahatsızlıklarda kullanılacağı konusunda kısıtlamaya gidildiği belirtildi.

İLAÇLARIN HEPSİ GERİ ÇEKİLDİ

Uygun olmayan dozda ve ambalaj boyutunda olan ürünler ile bu etkin maddenin içerisinde yer aldığı kombinasyon halindeki ürünlerin ruhsatının askıya alındığı kaydedilen duyuruda, halihazırda piyasada olan ürünlerin ise birinci sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürün sağlayan tüm yerler) geri çekilmesine karar verildiği bildirildi.

Duyuruda ayrıca, bu kapsam dışında kalan "domperidon" etkin maddeli ürünlerin piyasada bulunmasında bir sakınca olmadığına da yer verildi.

İŞTE GERİ ÇEKİLEN ÜRÜNLER:

"DELOX 30MG SR PELLET içeren kapsül, DEXGARD 30/30MG MR kapsül, DEXRİDON MR 30/10 MG kapsül, DOPROKİN-S ORAL süspansiyon, DUEDOM 30/10MG, DUEDOM 60/10MG, DUOLANS 15/10MG, DUOLANS 15/30MG SR, DUOLANS 30/30MG SR, LACOMBI 15/10 MG, LACOMBİ 30/10 MG, RABECOMB 20/10MG, RABECOMB 20/30MG MR, RABELIS PLUS 20/10 MG, RABELIS PLUS 20/30 MG MR."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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