Anayasa değişikliğinin referandumda kabulünün ardından iki madde için 2019 beklenmeyecek



HSK'DA ÜYE SAYISI 22'DEN 13'E İNECEK



Gazete Habertürk'ün haberine göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 30 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak yeniden yapılandırılacak. Yeni HSK'da üye sayısı 22'den 13'e inecek. Yeni HSK üyeleri kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını takip eden 1 ay içerisinde seçilecek.



ERDOĞAN AK PARTİ'YE ÜYE OLABİLECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olabilmesinin önü açıldı. Erdoğan, kesin sonuçların Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından AK Parti'ye üye olabilecek. Halkın onayından geçen diğer maddeler, ilk yapılacak genel seçimde uygulamaya girecek. Anayasa'da ilk genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi 3 Kasım 2019 olarak belirlendi. Ancak bu tarihin öne alınması da mümkün olacak.







kaynak:habertürk