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bu iddia doğruysa fütüristik bir galaxy s8 geliyor

BU İDDİA DOĞRUYSA FÜTÜRİSTİK BİR GALAXY S8 GELİYOR

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8 için ortaya atılan bu "fütüristik" iddia, çok konuşulacak!

Tarih : 09 Aralık 2016, 14:39
Puan Ver : Bu İddia Doğruysa Fütüristik Bir Galaxy S8 Geliyor(10/10)8


Teknoloji devi Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S8'le ilgili çılgın iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 2017'de görücüye çıkması planlanan Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge için ortaya atılan yeni bir iddiaya göre söz konusu modellerin ön paneli tamamen ekranla kaplı biçimde fütüristik bir tasarıma sahip olacak.



Bloomberg'de yer alan rapora göre kullanıcılar bu yeni Samsung amiral gemisi modellerinde cihazlar zorunlu olarak daha büyük olmasa da ekranın çok daha geniş bir alanı kapladığını görecekler.



Elbette Galaxy S8'in ön panelinin tamamen ekrandan oluşması fiziksel ana ekran tuşunun ve ekranın etrafındaki çerçevenin de ortadan kalkacağı anlamına geliyor.



Güney Koreli devin bu yeni konseptte cihazın ön panelinin alt bölgesinde ekran camının altına sanal bir ana ekran tuşu yerleştirmeyi planladığı söyleniyor. Diğer birçok Android modelde de rastladığımız bu özelliğin Galaxy S8'de de bir çözüm olarak tercih edilmesi elbette sürpriz olmaz.



Eğer bu konsept gerçeğe dönüşürse firmanın ekran çerçevesini kaldırmasının ardından yeni telefonların avuç içi bir konumda kenarlarda dokunulmaya karşı fazla hassas olmaması için nasıl bir çözüm bulacağını ise bekleyip göreceğiz.



 



kaynak:chip








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