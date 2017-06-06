Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, bazı hastalıkların depresyona neden olduğunu belirtti.



Depresyonun kişinin ruhsal problemleri gibi bazı diğer tıbbi hastalıklarından da kaynaklanabileceğini ifade eden Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Hastalıklar hem beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla hem de kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona neden olabilir. Böyle durumlarda hastalıkların yarattığı problemlere ek olarak bir de depresyon eklenirse tedavi güçleşir. Hasta depresif ruh halinin yarattığı karamsarlık, ümitsizlik ve çaresizlik duygusuyla hastalığının iyileşemeyeceği düşüncesine kapılarak tedaviden uzaklaşabilir." dedi.



1. FELÇ- STROKE- İNME: Felç sonrası depresyon görülme sıklığı % 50 sıklığındadır. Özellikle erkeklerde daha sık görülür. El ve ayaklar gibi bedeninin önemli bölümlerini istediği gibi kullanamamak fiziksel olduğu kadar, duygusal problemler de yaratır. Birilerine bağımlı olmak düşüncesi, yetersizlik hissi ve bu durumdan yoğun derecede utanmak riski arttır.



2. PARKİNSON HASTALIĞI: Parkinson hastalığı beyindeki dopamin dengesizliğiyle oluşur. Dopamin aynı zamanda kişinin mutluluk ve keyif alması ile ilgili hormondur. Bu nedenle, Parkinson rahatsızlığı olan her iki hastanın birinde, depresyon görülebilir.



3. MULTİPLE SKLEROZ: Beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlık artar. % 30 oranında depresyon görülür.



4. TİROİD HASTALIKLARI: Özellikle tiroid azlığında % 50 oranında depresyon görülebilir. Halsizlik, yorgunluk, dikkat azalması ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler daha sık yaşanır.



5. KALP KRİZİ: Yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklı sonuçlar olmakla birlikte, ortalama olarak kalp krizi geçirenlerin % 30 unda depresyon görülür.







kaynak:sabah