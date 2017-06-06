Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bu hastalıklar depresyona neden oluyor!

BU HASTALIKLAR DEPRESYONA NEDEN OLUYOR!

Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, bazı hastalıkların depresyona neden olduğunu belirtti.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:17
Puan Ver : Bu Hastalıklar Depresyona Neden Oluyor!(5/10)5


Depresyonun kişinin ruhsal problemleri gibi bazı diğer tıbbi hastalıklarından da kaynaklanabileceğini ifade eden Psikiyatrist / Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, "Hastalıklar hem beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla hem de kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona neden olabilir. Böyle durumlarda hastalıkların yarattığı problemlere ek olarak bir de depresyon eklenirse tedavi güçleşir. Hasta depresif ruh halinin yarattığı karamsarlık, ümitsizlik ve çaresizlik duygusuyla hastalığının iyileşemeyeceği düşüncesine kapılarak tedaviden uzaklaşabilir." dedi.



1. FELÇ- STROKE- İNME: Felç sonrası depresyon görülme sıklığı % 50 sıklığındadır. Özellikle erkeklerde daha sık görülür. El ve ayaklar gibi bedeninin önemli bölümlerini istediği gibi kullanamamak fiziksel olduğu kadar, duygusal problemler de yaratır. Birilerine bağımlı olmak düşüncesi, yetersizlik hissi ve bu durumdan yoğun derecede utanmak riski arttır.



2. PARKİNSON HASTALIĞI: Parkinson hastalığı beyindeki dopamin dengesizliğiyle oluşur. Dopamin aynı zamanda kişinin mutluluk ve keyif alması ile ilgili hormondur. Bu nedenle, Parkinson rahatsızlığı olan her iki hastanın birinde, depresyon görülebilir.



3. MULTİPLE SKLEROZ: Beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlık artar. % 30 oranında depresyon görülür.



4. TİROİD HASTALIKLARI: Özellikle tiroid azlığında % 50 oranında depresyon görülebilir. Halsizlik, yorgunluk, dikkat azalması ve iştah değişiklikleri gibi belirtiler daha sık yaşanır.



5. KALP KRİZİ: Yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklı sonuçlar olmakla birlikte, ortalama olarak kalp krizi geçirenlerin % 30 unda depresyon görülür.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bu  Hastalıklar  Depresyona  Neden  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER