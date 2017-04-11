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bu hastalık kadınları tehdit ediyor

BU HASTALIK KADINLARI TEHDİT EDİYOR

Over kanserinin (yumurtalık kanseri), kadın yumurtalıklarının yüzey epiteli veya yumurta hücrelerinden gelişen tümörler olduğunu belirten Prof. Dr. Polat Dursun, kadınlarda yumurtalık kanserine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 11 Nisan 2017, 14:53
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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolojik Onkoloji Prof. Dr. Polat Dursun, yumurtalık kanserinin genellikle ileri evrede yakalanan bir kanser olduğunu belirterek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen mortalitesi (ölüm oranı) en yüksek olan, cerrahi ve kemoterapideki ilerlememelere rağmen prognozunun kötü olması ile karakterize bir jinekolojik kanserdir. Kadın genital sistem kanserleri içinde ikinci sıradadır" dedi.



"KADINLARDA GÖRÜLEN KANSERLER İÇİNDE EN SIK GÖRÜLEN KANSERDİR"



Yumurtalık kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Polat Dursun, "Kadınlarda kanser ölümlerinde 4'ncü sırada yer alır. Yumurtalık kanseri 70 kadında bir görülüyor. Amerikan Kanser Derneği 2016 yılında ABD'de 22 bin 280 yeni yumurtalık kanseri vakası tespit edildiğini ve bunların 14 bin 240'ının hastalıkları nedeniyle öldüğünü rapor etmiştir. Yumurtalık kanserleri kadın kanserlerinin yüzde 1,3'ünü, kadınlarda kanserden ölümlerin ise yüzde 2,4'ünü oluşturmaktadır.



 



kaynak:sabah








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