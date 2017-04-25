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bu hastalık gülerken ağlatıyor!

BU HASTALIK GÜLERKEN AĞLATIYOR!

Yüzündeki sinire damarların baskı yapmasıyla ortaya çıkan "trigeminal nevralji" nedeniyle 11 yıldır ağrı çeken Ayşe Kır, gülerken bile yaşadığı ağrılarından kurtuldu.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:28
Puan Ver : Bu Hastalık Gülerken Ağlatıyor!(10/10)8


İzmir'de, tıpta çok nadir görülen bir hastalık nedeniyle sol yanağındaki damarların sinirlere yaptığı baskı sonucu 11 yıldır gülerken dahi acı çeken 69 yaşındaki Ayşe Kır, mikrocerrahi yöntemiyle üst üste binen sinir ve damar arasına "yastık" konularak, gülerken bile yaşadığı ağrılarından kurtuldu.



11 YIL ÖNCEDEN AĞRIMAYA BAŞLADI



Beydağı ilçesi kırsalında bulunan Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Kır, 11 yıl önce sol yanağında aniden başlayan ağrılar nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Gülerken, yemek yerken, su içerken hayatının her aşamasında ağrılarla yaşamak zorunda kalan Kır, bu ağrılarına çözüm bulmak için farklı branşta birçok doktorun kapısını çaldıysa da kalıcı bir çözüm bulamadı. Kır, en sonunda, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan cerrahi müdahaleyle ağrılarından kurtuldu.



Ayşe Kır, 11 yıl önce başlayan ağrılarına çözüm bulma noktasında eşi ve 2 kızının büyük çaba harcadığını, farklı farklı yöntemler denediğini söyledi. Uyurken bile bir elini yanağından çekemediğini ifade eden Kır, "Sol yanaktan bir ağrı başlıyordu, kulağıma kadar gidiyordu. Bu ağrı yüzünden gülemiyor, su içemiyor, yemek yiyemiyordum. Doktora gidiyordum bir hap veriyor geri geliyorduk o ilaçları bile içemiyordum, yüzüm yukarı doğru çekilmeye başlamıştı. İlk başta diş ağrısı sandım, gittim dişçi koltuğuna oturdum, sol taraftaki bütün dişleri çıkar dedim, doktor kontrol etti, 'sağlam dişini nasıl çekerim' dedi ama ben ağrıya dayanamıyordum." dedi.



 



kaynak:sabah








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