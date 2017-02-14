

Kaşıntısız şişlik ataklarıyla dikkat çeken, ‘Herediter Anjiyoödem' az biliniyor, tanı koymak yıllar alıyor, tedavisi çok basit olmasına rağmen ilaca erişimde sıkıntı yaşanıyor, en kötüsü de öldürücü olabiliyor. Hastaların yaşam kalitesi bu sorundan öylesine etkileniyor ki evlenmekten vazgeçenlere bile rastlanıyor.



Tıp dilinde ‘Herediter Anjiyoödem' (HAÖ) olarak bilinen hastalık, karaciğerde bulunan ‘C-1' adlı proteinin eksik ya da az üretilmesi veya görevini yapamaması sonucu ortaya çıkıyor ve kaşıntısız şişlik ataklarıyla dikkat çekiyor. Özel likle solunum sistemi bölümünün tutulması (gırtlak ödemi) hastanın boğularak ölümüne neden olabiliyor. Larinks (gırtlak) ödemi geçiren ve hastalığı teşhis edilmemiş kişilerin üçte biri hayatlarını kaybetme riskiyle karşılaşıyor.







ŞİŞME ATAKLARINA DİKKAT!







İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suna Büyüköztürk, hastalıkla ilgili en korkulan atak şeklinin gırtlak ödemi olduğunu belirtiyor ve henüz tanı almamış hastaların yüzde 25-30'unun bu atak sırasında hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor. Tanı almamış hastalarda ölüm riski 30 kat daha yüksek oluyor. HAÖ'lü hastaların en az yarısı hayatlarında bir kez solunum yolu şişliği atağı geçiriyor. Bu hastalıkta kol ve bacaklarda, yüz ile ağızda, bağırsakta, cinsel organlarda ve üst solunum yollarında şişme atakları meydana geliyor. Bağırsakta görülen anjiyoödem atakları bağırsak duvarında şişliklere neden olabiliyor. Yaşanan çok şiddetli karın ağrısı bazen hastanın gereksiz yere ameliyat olmasına bile yol açabiliyor. Hastalık anne veya babadan kalıtımla geçen bir bozukluk nedeniyle vücutta bir maddenin (C1 inhibitör) eksik olması ya da işlevini yapamamasından kaynaklanıyor. Bunun sonucunda şişme atakları oluşuyor. Bu şişmeler; travmalar, diş çekimleri, cerrahi girişimler, stres, kadınlarda âdet dönemleri, östrojen içeren ilaçlar, bazı ağrı kesiciler ve bazı tansiyon düşürücüler nedeniyle başlayabiliyor. Ancak atakların çoğu hiç neden olmadan ortaya çıkıp ortalama 2-3 gün sürüyor. Atak sıklıkları ve şiddeti hastadan hastaya değişebildiği gibi aynı hastada farklı dönemlere göre de değişiklik gösterebiliyor.







kaynak:habertürk