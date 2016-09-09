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Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor

bu hastalık 6 yılınızı çalabilir

BU HASTALIK 6 YILINIZI ÇALABİLİR

Çikolata kistinde zaman kaybına dikkat!

Tarih : 09 Eylül 2016, 11:27
Puan Ver : Bu Hastalık 6 Yılınızı Çalabilir(9/10)8


‘Çikolata kisti' adını, görüntüsünün sıcak çikolatayı andırmasından alıyor. Ancak isminin aksine kimi zaman çok şiddetli sancılarla kişinin hayatını zehir edebiliyor. Kimi zaman da hiçbir belirti vermeden ilerliyor. Hastalığın kapısını çaldığı kadınlar, şikayetlerine bakarak iç hastalıklarından fizik tedaviye dek bir çok bölüme başvurabildiğinden zaman kaybına da çok müsait bir hastalık. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre çikolata kistine doğru teşhisin konulması ortalama 6 yılı bulabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Zorlu, çikolata kistini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



“Bir topluiğne ucu kadar olup şiddetli sancılardan göz açtırmadığı da oluyor, bir limon büyüklüğünde olup tek bir belirti vermeden sinsice ilerleyebildiği de!” Hastalığın adı endometriozis ve kist formu endometrioma; halk arasında çikolata kisti olarak biliniyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Zorlu çikolata kistine dönüşebilen endometriozis hastalığını “Bir cilt bozukluğu olan sivilce gibi değişikliklerin, karın içini saran zarda olmasıdır. Küçük küçük sivilce görünümünde olabildiği gibi çıban gibi kocaman da olabiliyor. Bu kistlerin içinden sanki çikolata çeşmesi gibi bir madde boşalıyor” sözleriyle açıklarken, bel ve kasık ağrısı görünümlü ağrılara yol açabildiğini, ancak kimilerinde de hiçbir şikayete yol açmadan sinsice ilerleyebildiğini söylüyor.








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