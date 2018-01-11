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Bu halini unutun, Fernandao tanınmayacak hale geldi

BU HALİNİ UNUTUN, FERNANDAO TANINMAYACAK HALE GELDİ

Sezon başında fazla kiloları nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Fenerbahçeli Fernandao, sıkı çalışma sonrası bambaşka biri oldu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 20:40
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Fernandao, yoğun çalışmanın meyvesini aldı… Sezon başında fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Brezilyalı'nın son hali görenleri şaşırttı.

Fenerbahçe TV'de programa katılan Sambacı'nın gözle görülür şekilde kilo verdiği ve saçını eskisi gibi sıfıra vurduğu görüldü. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada son 2 sezona dair öz eleştiride de bulunan eski gol kralı, sakatlık sürecinde kariyerinin en kötü anlarını yaşadığını itiraf etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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