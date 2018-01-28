O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Yıldız Tilbe, griye boyattığı yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı.

TV8'in reyting rekorları kıran programı O Ses Türkiye jurisi Yıldız Tilbe , yeni saç rengi ile herkesin beğenisi topladı.

STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

Programda Murat Boz'un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu' sorusuna Yıldız Tilbe'nin, "Renkler uymaya mecbur kalıyor' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Kaynak: haberinburada