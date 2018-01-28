Çukur'un Selim'i Öner Erkan'a Büyük Şok! Görenler Senden Nefret Ediyoruz Diyor
Reyting Rekorları Kıran Dizinin Başrolü: Sert Sahnelerden Haz Alıyorum
Yıllar Önceki Dansıyla Hafızalara Kazınan İsim, 2. Kez Evlendi!
Maliyeden Çatıda Üretilecek Elektriğe Destek
Rezervasyonlar Patladı! Almanlar Geri Geliyor
Son Maaşı İle 100 Tavuk Aldı, Şimdi Tüm İlçe Peşine Düştü
Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi İçin İlk Adım Atıldı
Bu Halinden Eser Kalmadı! İşte Yıldız Tilbe'nin Yeni İmajı
Beşiktaş'ın Transfer Listesindeki Yıldız Oyuncu Kulübüne Rest Çekti!
Annesine Laf Edilince Çıldırdı: İğrenç İnsan, Defol
Edinson Cavani Tarihe Geçti, Psg Fark Attı
Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı
Galatasaray Evinde Osmanslıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak
Gomis Gol Sevinci İle Çıkan Haberleri Yalanladı
Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi
Batuhan Karadeniz Geri Döndü!
Fatih Terim'den Ndiaye Açıklaması: Galatasaray'ın Menfaatleri Her Şeyden Önce Gelir
Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi

Bu halinden eser kalmadı! İşte Yıldız Tilbe'nin yeni imajı

BU HALİNDEN ESER KALMADI! İŞTE YILDIZ TİLBE'NİN YENİ İMAJI

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Yıldız Tilbe, griye boyattığı yeni saç rengiyle herkesin beğenisi kazandı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Bu Halinden Eser Kalmadı! İşte Yıldız Tilbe'nin Yeni İmajı(10/10)6

TV8'in reyting rekorları kıran programı O Ses Türkiye jurisi Yıldız Tilbe , yeni saç rengi ile herkesin beğenisi topladı.

STÜDYODA KAHKAHA TUFANI

Programda Murat Boz'un 'Yıldız ne yapsa yakışmıyor mu' sorusuna Yıldız Tilbe'nin, "Renkler uymaya mecbur kalıyor' çıkışı stüdyoda kahkahalara neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Halinden  Eser  Kalmadı  İşte  Yıldız  Tilbe  Nin  Yeni  İmajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER