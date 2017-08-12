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Bu Hafta Tüm Takımlar Sahaya, #iyikivarsınEren Pankartıyla Çıkacak

BU HAFTA TÜM TAKIMLAR SAHAYA, #İYİKİVARSINEREN PANKARTIYLA ÇIKACAK

TFF, bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynayan takımların sahaya #iyikivarsınEren pankartıyla çıkacağını açıkladı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Bu Hafta Tüm Takımlar Sahaya, #İyikivarsıneren Pankartıyla Çıkacak(8/10)4

Bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de takımlar sahaya #iyikivarsınEren pankartıyla çıkacak. Maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu olacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

EREN VE FERHAT İÇİN SAYGI DURUŞU

Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta oynanacak profesyonel futbol maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Liglerde 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalara takımlar sahaya "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacak.

Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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