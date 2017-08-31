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Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı

BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,83 değer kazanarak 145,70 liraya çıktı. BIST 100 endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,17, dolar yüzde 0,12 yükseldi.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı(9/10)5

İstanbul Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,83 artarak 145,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 yükselişle 975,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 237,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239,00 liraya yükseldi.

BORSA YÜKSELİŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatileri nedeniyle 2,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 110 bin 175,30, en düşük ise 109 bin 444,70 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,23'lük artışla 110 bin 010,49 puandan tamamladı.

AVRO VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta avro yüzde 0,17 değer kazanarak 4,1120 liraya, ABD doları da yüzde 0,12'lik yükselişle 3,4630 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,38, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile hisse senedi fonları oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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