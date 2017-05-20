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bu hafta en çok altın kazandırdı

BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Haftalık bazda altın, yüzde 3,68 ile en çok kazandıran yatırım aracı olurken, avro yüzde 2,82, dolar yüzde 1,09 ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri de ortalama yüzde 0,16 değer kazandı

Tarih : 20 Mayıs 2017, 16:12
Puan Ver : Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı(9/10)8


Hafta içinde 96.629,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, en düşük ise 94.363,65 puanı gördü. BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,16'lık artışla 95.147,34 puandan tamamladı.



ÇEYREK ALTIN 240 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,68 artarak 146,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 değer kazanarak 979,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 232,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 240,00 liraya yükseldi.



Bu hafta avro yüzde 2,82 değer kazanarak 4,0080 liraya, dolar da yüzde 1,09'luk artışla 3,6110 liraya çıktı.

 



 



kaynak:ahaber








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