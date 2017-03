Ghost Recon Wildlands başta olmak üzere birçok yapımın bulunduğu listeye haberimizden göz atabilirsiniz.



Oyun dünyasının şu aralar pek de hareketli günler geçirdiğini söylemek doğru olmaz. Zira AAAolarak nitelendirdiğimiz yapımlar genel itibariyle yılın son çeyreğinde satışa sunuluyor. Dolayısıyla Eylül – Aralıkperiyoduna kadar öyle çok kaliteli yapımların ardı ardına çıkmasını beklemek hata olacaktır. Bu hafta ise tek AAA derecesinde oyun Ghost Recon Wildlands diyebiliriz.



Bu hafta yayınlanan oyunlara baktığımızda ilk dikkat çeken isim Ghost Recon Wildlandsoluyor. Bir süredir beta aşamasında olan yapım nihayet 7 Mart'ta oyun severlerle buluşacak. Ghost Recon Wildlands, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.



Ghost Recon Wildlandsharicinde bir başkan öne çıkan yapım ise Nier Automata. Şimdilik sadece PlayStation 4 için yayınlanacak olan yapım, önümüzdeki günlerde PC için de raflardaki yerini alacak.



Bizler lafı daha fazla uzatmadan bu hafta çıkacak olan yapımların tam listesiyle sizleri baş başa bırakalım.



7 Mart



Ghost Recon: Wildlands (PC, PS4, Xbox One)



Nier: Automata (PS4)



Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (PC, PS4, Xbox One)



Lego Worlds (PS4, Xbox One)



Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (PC, PS4, Vita)



Clicker Heroes (PS4)



Darknet (PSVR)



Dino Dini's Kick Off Revival (PS4, Vita – with cross buy)



Disc Jam (PS4)



Gem Smashers (PS4, Vita)



Loot Rascals (PS4)



Shift Happens (PS4)



Sublevel Zero Redux (PS4)



Talisman Digital Edition (PS4, Vita – with cross buy)



Total Jigsaw (PS4)



Unearthing Mars (PSVR)



8 Mart



Verdun (Xbox One)



9 Mart



Blaster Master Zero (3DS, Switch)



Voez (Switch)



10 Mart



2Dark (PS4)



