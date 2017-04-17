

Terazi Burcu:



Bu haftabaşı ailevi konulara veya evinizle ilgili alanlara odaklanacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı mesafeniz fazla olabilir. Biri size birşeyden bahsettiğinde hemen ciddiye alıyorsunuz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aynı frekansta olacak, birbirinizi iletişimsel konularda destekleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız.



Akrep Burcu:



Bu haftabaşı iletişimsel konulara ağırlık vereceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. İş alanlarınız bu aralar bir hayli yoğun ve bu kadar çok emek sarfetmenin karşılığında hala ekonomik hareket etmek sizi yıpratabilir. Bir yandan da iş alanlarınızda önemli insanlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek, 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak.