BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Bu hafta burçları neler bekliyor? İşte Hande Kazanova yorumuyla 17-23 Mart haftası burç yorumunuz...
Koç Burcu:
Haftanız önemli işleriniz ve kariyerinizdeki güzel oluşumlarla başlıyor sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Moralinizi yüksek tutmalısınız. Yabancı işler, seyahat veya eğitimsel konularda başkalarından göreceğiniz destekler kişisel girişimleriniz adına hem bugün, hem bu hafta sizi mutlu edebilir. Beklenmedik yerlerden parasal destekleriniz de devrede.
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa para alanlarınızda sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu dönem canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, yapmanız gerekenlerin farkındasınız. Ağır ve temkinle sizi zorlamayacak konularla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş sizin burcunuza geçiyor. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, kendi şahsi hayatınıza ve kararlarınıza yönelteceksiniz.
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı ortaklaşa parasal işlerinizi halletmek önem kazanıyor sevgili İkizler ve yükselen İkizler. İlişkilerinize bir görevmiş gibi yaklaşmamaya özen gösterin. Sosyal ortamlarda bulunacağınız yerlerde partnerinizden istediğiniz desteği göreceksiniz. Yine ortaklaşa adımlar atacağınız işlerinizde kalıcı ve sağlam destekler ortaya çıkabilir.
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı yaratıcı etkiler altındasınız ama biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. Sezgileriniz size doğru yolu gösterebilir. Önemli iş sorumluluklarınızla patronlarınızın gözüne girmek ve istediğiniz desteği onlardan almak zor olmayacak sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde gösterebilirsiniz. Yine organizasyonlar, davetler, grupsal çalışmalar kendinizi göstereceğiniz alanlar.
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı rutin işlerinizi hallederek haftanıza başlayacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hayatı ciddi algılamaya müsait olduğunuz bu dönem sorumluluklarınızı gözünüzde büyütebilirsiniz. Yaratıcı işler peşindesiniz ve bu aralar dış ortamlarda şansınız yüksek olacak. Seyahat, eğitim, hukuk veya ticaret işlerinizde güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
Başak Burcu:
Bu haftabaşı keyfiniz yüksek olurken, ev ve aile ortamlarınızda ciddi ve sorumlulukla hareket edeceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Hayatınızda önemli değişimler söz konusu ve siz bu değişimlere kendinizi bırakmış durumdasınız. Ev hayatınızdaki sorumluluklarınızı bilmeniz parasal kazançlara neden olabilir. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçiyor ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, uzak çevre, seyahat, yabancı ortaklı işler, farklı kültürler, eğitim, ticaret veya hukuk alanlarınızda ortaya koyabilirsiniz. Seyahatler sizi heyecanlandıracak.
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı ailevi konulara veya evinizle ilgili alanlara odaklanacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı mesafeniz fazla olabilir. Biri size birşeyden bahsettiğinde hemen ciddiye alıyorsunuz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aynı frekansta olacak, birbirinizi iletişimsel konularda destekleyeceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, eşinizin veya sevgilinizin parası alanlarında, ortaklaşa giderler ve harcamalarınız konusunda ortaya koyacaksınız.
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı iletişimsel konulara ağırlık vereceksiniz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. İş alanlarınız bu aralar bir hayli yoğun ve bu kadar çok emek sarfetmenin karşılığında hala ekonomik hareket etmek sizi yıpratabilir. Bir yandan da iş alanlarınızda önemli insanlardan destek ve yardım görebilirsiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek, 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, evlilik ve ikili ilişkiler, ortaklı işler alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak.
Yay Burcu:
Bu haftabaşı, kişisel hayatınızın sorumluluklarıyla, aşk hayatınızda partnerinizden istediğiniz desteği alabilirsiniz sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Sevdiğiniz insanla konuşmalarınız ve görüşmeleriniz sizi mutlu edebilir. Bu haftabaşı parasal konuların üzerine eğileceksiniz.
Oğlak Burcu:
Bu hafta kendi istekleriniz ve beklentileriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Duygusal olarak blokajlarınız olabilir.Aileniz ve sevdikleriniz dışında kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Kafanızdaki planları sadece kendinize saklamayın ve ailevi konularda başkalarından da yardım ve destek göreceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, aşk konularında, çocuklarla ilgili olaylarda veya yaratıcılık gerektiren işlerinizde gösterebilirsiniz.
Kova Burcu:
Haftaya biraz isteksiz ve geri planda durma isteğiyle başlıyorsunuz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Sosyal çevrenizde ve arkadaş ortamlarınızda duygularınız sorumluluk dolu olabilir. İnsanları anlamakta ve onlarla aynı noktadan bakmakta zorlanabilirsiniz. Yine de size yakın olanlarla iletişim halinde olacaksınız ve desteklerini üzerinizde göreceksiniz. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek, kişiliğinizi ve kimliğinizi ev ve aile hayatınızla ilgili işlerde ortaya koyacak, kendinizi ailenize adayacaksınız.
Balık Burcu:
Bu haftabaşı sosyal çevrenizle olan bağlantılarınız, planlarınız devrede olacak sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu haftabaşı, toplumsal sorumluluklarınız ve iş yoğunluklarınız hayatınızdan alacağınız zevki bu aralar kısıyor. Parasal konulara odaklanmış durumdasınız, merak etmeyin karşılığını alacaksınız. Çarşamba günü güneş boğa burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğinizi ve kişiliğinizi, yakın çevre alanlarınıza ve aktivitelerine kaydıracaksınız.
kaynak:habertürk
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