BU HAFTA BORSA VE DÖVİZ KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,22 yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,75 değer kaybetti. Dolar/TL bu hafta yüzde 2,94 arttı.
Haftalık bazda borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,22, dolar yüzde 2,94 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 77.108,02, en düşük ise 74.509,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,22'lik artışla 75.174,17 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,75 azalarak 131,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,79 düşüşle 881,00 liraya geriledi.
Geçen hafta sonu 218,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 216,00 liraya geriledi.
Bu hafta avro yüzde 1,14 değer kazanarak 3,5520 liraya, ABD doları ise yüzde 2,94'lük yükselişle 3,2550 liraya çıktı. Bu hafta, Bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı.
kaynak:milliyet
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