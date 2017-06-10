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bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi!

BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAZANDIRDI, ALTIN VE EURO KAYBETTİRDİ!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,08 arttı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,28 değer kaybederken, dolar/TL ise yüzde 0,37 değer kazandı

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:36
Puan Ver : Bu Hafta Borsa Ve Dolar Kazandırdı, Altın Ve Euro Kaybettirdi!(7/10)7


Haftalık bazda borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören  hisse senetleri ortalama yüzde 0,08, dolar yüzde 0,37 kazandırırken, avro yüzde  0,43, altın da 0,28 değer kaybetti.



BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.278,08, en düşük ise  97.469,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde  0,08'lik artışla 98.942,87 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 0,28 azalarak 143,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 0,31 düşüşle 962,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 236,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı değişim göstermedi.



 



kaynak:milliyet








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