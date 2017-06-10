

Haftalık bazda borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,08, dolar yüzde 0,37 kazandırırken, avro yüzde 0,43, altın da 0,28 değer kaybetti.







BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.278,08, en düşük ise 97.469,80 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,08'lik artışla 98.942,87 puandan tamamladı.







Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,28 azalarak 143,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,31 düşüşle 962,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 236,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı değişim göstermedi.







kaynak:milliyet