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bu hafta borsa, dolar ve altın kaybettirdi

BU HAFTA BORSA, DOLAR VE ALTIN KAYBETTİRDİ

Yatırımcılar bu hafta euroyla kazanırken, borsa, altın ve dolarla zarar etti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 12:20
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Yatırımcılar bu hafta euroyla kazanırken, borsa, altın ve dolarla zarar etti. Yatırım araçları içerisinde tek kazandıran euro yüzde 0,58 yükseldi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi yüzde 0,11'lik değer kaybıyla geçen haftayı 82,97 puanlık düşüşle 78.145,59 puandan tamamladı.



Aynı haftada BIST Sanayi Endeksi yüzde 0,02'lik azalışla 81.931,87 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,61'lik kayıpla 50.600,97 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,16'lık düşüşle 55.642,99 puana geriledi.








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