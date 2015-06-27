BU HAFTA ALTINI OLAN KAYBETTİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 1,32 değer kazandı. Altın ve döviz haftayı kayıpla kapattı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ile Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 4,15'lik değer kaybetti. Önceki hafta sonu 104,70 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 100,35 liraya, geçen hafta sonu 698,00 lira olan Cumhuriyet altınının satış fiyatı 669,00 liraya geriledi.
Bu hafta avronun satış fiyatı yüzde 2,38, Amerikan dolarının satış fiyatı yüzde 1,07 değer kaybetti.
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