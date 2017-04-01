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bu hafta altın ve dolar kazandırdı

BU HAFTA ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,59 geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,41 değer kazandı. Avro/TL bu hafta yüzde 0,51 gerilerken, dolar/TL yüzde 0,50 yükseldi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 10:22
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Haftalık bazda borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,59 değer kaybederken, dolar yüzde 0,50 yükseldi.  BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 90.390,33, en düşük ise 88.818,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,59'luk azalışla 88.947,40 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,41 artarak 145,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 975,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 238,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239,00 liraya yükseldi.



 



kaynak:milliyet








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