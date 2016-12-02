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bu hafta 8 film vizyona girecek

BU HAFTA 8 FİLM VİZYONA GİRECEK

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

Tarih : 02 Aralık 2016, 15:00
Puan Ver : Bu Hafta 8 Film Vizyona Girecek(6/10)7


Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Müttefik", 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı ile karşılaşan bir istihbarat subayının hikayesini konu alıyor 



Karanlıklar Ülkesi serisinin son filmi, "Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları", kendisine ihanet eden Lycan ve vampirlerin saldırısı altındaki Selene'in hikayesini anlatmaya devam ediyor - Ahmet Yenilmez'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği "Sevdam Gözlerinde Kaldı", Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü bir aşk hikayesi ile anlatıyor



"Patron Mutlu Son İstiyor" ve "Kocan Kadar Konuş" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu "Görümce", gelin ile görümce arasındaki çekişmeyi ele alıyor.



 



kaynak:hürriyet








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