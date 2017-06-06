Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bu gurur izmir'in

BU GURUR İZMİR'İN

14 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, kupayı özel uçakla getirdiği İzmir'de taraftarlarca karşılandı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : Bu Gurur İzmir'in(9/10)11


 Başkan Mehmet Sepil, İzmir adına büyük mutluluk yaşadıklarını söylerken, "Bu sabah kupayı görene kadar Süper Lig'e çıktığımıza inanamıyordum. Artık yeni bir dönem başlıyor. İzmir için çok kritik bir virajı döndük. Umarım bu başarımız tüm kenti tetikleyecek" diye konuştu. Kariyerinde 4. kez TFF 1. Lig kupasını kaldıran Yılmaz Vural ise, "Çok emek verdik. Bunun karşılığını alınca duygu patlaması yaşadım. Karşıyakamız, Altınordumuz, Altayımız ve Bucasporumuz da bir an önce bu mutluluğu yaşamalı, İzmir kazanmalı" dedi.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Bu  Gurur  İzmir  İn    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER