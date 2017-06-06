

Başkan Mehmet Sepil, İzmir adına büyük mutluluk yaşadıklarını söylerken, "Bu sabah kupayı görene kadar Süper Lig'e çıktığımıza inanamıyordum. Artık yeni bir dönem başlıyor. İzmir için çok kritik bir virajı döndük. Umarım bu başarımız tüm kenti tetikleyecek" diye konuştu. Kariyerinde 4. kez TFF 1. Lig kupasını kaldıran Yılmaz Vural ise, "Çok emek verdik. Bunun karşılığını alınca duygu patlaması yaşadım. Karşıyakamız, Altınordumuz, Altayımız ve Bucasporumuz da bir an önce bu mutluluğu yaşamalı, İzmir kazanmalı" dedi.







kaynak:sabah



