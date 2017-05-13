

Piyasaya iki yıl önce çıkan işletim sistemi, şimdiye dek iki ana güncelleme aldı ve bugüne dek 500 milyondan fazla sisteme kuruldu.



GÜLE GÜLE METRO ARAYÜZÜ



Fall Creators Update adını taşıyan üçüncü güncellemedeki en çarpıcı özellik, yeni bir tasarım dilinin üçüncü taraflara (yazılım üreticileri vs.) sunulması. Fluent Design System adında, Akıcı Tasarım Sistemi anlamına gelen ve başlangıçta Neon kod adıyla anılan özellik, yazılımların arayüzlerinde zarif değişiklikler yapılmasını sağlıyor. Microsoft, değişiklikleri yukarıdaki videoda olduğu gibi ışık, derinlik, hareket, materyal ve boyut olarak kategorilere ayırmş. Bugüne dek Metro adlı arayüzün kullanıldığı sistem ve uygulamalardaki değişiklik önümüzdeki haftalarda karşımıza çıkacak.







DİJİTAL KALEM VE DOKUNMATİK DENEYİMİ İYİLEŞTİRİLİYOR







Sistem, Windows ve içindeki uygulamaların yanı sıra, Outlook gibi bazı uygulamaların iOS ve Android uygulamalarında da karşımıza çıkacak.Arayüz değişikliği sonrasında dijital kalemler, ekrana dokunan parmaklar, klavye ve farelerle içerik hazırlamanın da kolaylaşacağı belirtiliyor.







STORY REMIX: APPLE VE GOOGLE'IN YOLUNDA







Microsoft'un Windows 10'unda eksik olan araçlardan birisi kaliteli bir fotoğraf ve video aracıydı. Güncellemede yer alacak olan Story Remix ile Apple Photos ve Google Photos ayarında bir uygulama bizleri bekliyor.







kaynak:habertürk