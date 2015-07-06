

Üzüm ve mısır üretimiyle geçinen 150 haneli 750 nüfuslu mahalleden her yıl asma yaprağı zamanı ek gelir için çalışan köylüler, çeşitli taşıma araçlarıyla çevre ilçelerdeki bağlara gidiyor.































Sabah saat 05.30 sıralarında Hacıveliler Mahallesi'nde bir süt kamyonuyla çarpışan açık kasa kamyonette bulunan 13'ü kadın 1'i çocuk 15 kişi de kilogramı 1,5 -2 liradan tüccara satmak üzere asma yaprağı toplamak üzere yola çıkmıştı.