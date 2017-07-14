Amerika'nın Oregon eyaletinde Kore'ye gitmesi için kamyona yüklenen 3 bin 400 kilogram ağırlığında canlı yılan balığı, kamyonun devrilmesiyle yollar ve araçlar yılan balığıyla kaplandı. Çevredeki araçlarında etkilendiği ve trafiğin durduğu olay, polisin saatler süren çalışması sayesinde yılan balıklarının temizlenmsiyle son buldu.

DİĞER ARAÇLARININ ETRAFINI YILAN BALIKLARI SARDI

Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde 3 bin 400 kilogram ağırlığında yılan balığı yüklü kamyonet otoban üzerinde devriliyor ve yolun kapanmasına neden oluyor. Aynı güzergahdaki onlarca araç da bu durumdam etkileniyor.

POLİS SAATLERCE UĞRAŞTI

Korku filmlerini anımsatan görüntülerde polis saatler süren bir uğraşla otobanı temizleyerek yeniden trafiğie açıyor

HİÇBİR YARALANAN OLMADI

Polisin Twitter hesabından hiçbir yaralanmanın olmadığını belirtirken yılan balıkları ile kaplanmış araçların ilginç görüntülerine yer verdi.

KORE'YE GÖNDERİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAROregon polisi yılan balıklarının Kore'ye gönderilmek için gemiye bindirilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada