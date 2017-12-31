BU GÖRÜNTÜ U12 MAÇININ ÖNÜNE GEÇTİ
Fransız ekibi PSG'nin 12 yaş altı takımında forma giyen Bitshiabu, 1,90'lık fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İspanya'da düzenlenen turnuvaya katılan PSG U12'de Bitshiabu isimli oyuncu, 1,90'lık fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sahadaki diğer oyunculardan hem boy hem de fizik olarak oldukça büyük gözüken oyuncunun yaşı ise tartışma çıkardı.
Kimlikte 2005 doğumlu olduğu belirtilen Bitshiabu'nun en az 20 yaşında olduğu iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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